اعرف حقك .. خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة

يسعي الكثير من الناس إلي معرفة خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة خاصة بعد وفاة الأب أو الأم حيث يعد إعلان الوراثة من بين المستندات الهامة من أجل تقسيم الميراث بين الأبناء وعليه هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة.

خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة



وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة والتي تتضمن مايلي :-

- تبدأ أولي خطوات استخراج إعلام الوراثة بتقديم أحد الورثة طلبا إلى رئيس محكمة الأسرة به اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته طالبًا تحقيق وفاة وورثة من ذكر أسمائهم بالطلب

- وتشمل الخطوة الثانية إرفاق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها يسترد بعد استخراج الإعلام وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب ويتم تحديد أقرب جلسة لنظره.

- فى هذه الخطوة يقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر فإذا تم إعلانها فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه .

- كما تتضمن خطوات استخراج إعلام الوراثة يستلزم في حالة عدم إعلان الورثة حضور الورثة جميعا ويسمع القاضى لشاهدين تكون أسماؤهما مذكوره في الطلب وهم الورثة.

- بعدها يقوم القاضى بإصدار قرار إعلام الوراثة مثبتًا به اسم وتاريخ وفاة الموروث وبيان من هم ورثته وما هي أنصبتهم الشرعية ليتمكن فيما بعد مقدم الطلب أو أحد الورثة من استخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة



وهناك مجموعة من المستندات اللازمة تحضيرها من أجل استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة، والتي تتضمن مايلي

- يستلزم تقديم طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.

- كما تشمل المستندات المطلوبة تقديم أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- وتتضمن المستندات المطلوبة ورقة بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.

- كما يجب احضار 4 دمغات محاماة.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة من بطاقة مقدم الطلب.

- وأيضا تقديم صورة كارنية النقابة، وصورة التوكيل للمحامي.

أهمية إعلام الوراثة



ويعترف ب إعلام الوراثة في البنوك أو المصالح الحكومية، وذلك لأنه المستند الوحيد لتقسيم الميراث بين الوراثة، وبدون وجوده، لا يمكن الإطلاع على حسابات أو أي مستندات تخص المتوفى.