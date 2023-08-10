لو بتدور على شغل.. كيفية استخراج فيش جنائي 2023

يرغب عدد كبير جدا من المواطنين، في معرفة كيفية عمل فيش جنائي 2023 لتقديمه للمصالح الحكومية المختلفة أو تقديمه للوظائف الخاصة أو تقديمه لتصاريح السفر أو ضمن مستندات التعيين بالشركات المختلفة.

استخراج فيش جنائي 2023

أتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت عمل فيش جنائي او صحيفة الحالة الجنائية"فيش وتشبيه" مميكن او اونلاين، او من اقسام الشرطة، او من خلال الماكينات الالكترونية بشكل فوري، لتحديد اذا كان الشخص المقدم للوظيفة مطلوبا في إحدى القضايا أو صاحب صحيفة جنائية وتم سجنه سابقا.

خطوات استخراج فيش وتشبيه من أقسام ومراكز الشرطة

تسجيل البيانات الشخصية للمواطن

أخذ البصمة العشرية

تصوير المواطنين

ثم الانتظار 24 ساعة حتى ترسل البيانات للأدلة الجنائية

مواعيد العمل.. الإدارة العامة للأدلة الجنائية تبدأ من : 8 صباحًا إلى 8 مساءً يوميًا، وحتى 3 مساءً يوم الخميس، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

استخراج فيش جنائي 2023

بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

استخراج فيش جنائي

استخراج فيش جنائي مستعجل اون لاين

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، او من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الاتي:-

الدخول عليه والتسجيل بالبيانات المطلوبة

اختيار قسم الأدلة الجنائية

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة

إدخال البيانات المطلوبة

يتم الدفع إلكترونيا

إرساله في العنوان المحدد.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه ، ولاستكمال الإجراءات، بتقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، وتقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

استخراج فيش جنائي

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه من أقسام ومراكز الشرطة

- صورة فوتوغرافية مقاس 4 * 6

– بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد

- بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر سارٍ

- شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لاصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها وجاءت كالتالي:-

صورة مقاس 4 * 6

للأجانب المقيمين داخل البلاد

بطاقة إقامة

بطاقة الرقم القومى

او جواز سفر سارٍ

او شهادة ميلاد للقاصرين

استخراج فيش جنائي

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره.