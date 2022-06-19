عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لو بتقدم في شغل جديد.. خطوات استخراج فيش وتشبيه من التليفون المحمول | خدمات

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه

تقدم وزارة الداخلية خدمة إصدار الأوراق الثبوتية من خلال موقع الوزارة على الانترنت أو ابلكيشن الوزارة على الهواتف المحمولة، ومن ضمن تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه".

اشترطت وزارة الداخلية لاصدار فيش جنائى عن طريق موقع الوزارة على الانترنت، أن يكون صدر لطالب الخدمة “فيش وتشبيه” مرة قبل ذلك من قسم أو مركز الشرطة.

ويقدم موقع "صدى البلد" خدمة لقرائه عن كيفية استخراج فيش جنائى "صحيفة الحالة الجنائية" والأوراق المطلوبة عن طريق الخدمات الإلكترونية التى تقدمها وزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.

طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "صحيفة الحالة الجنائية" عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.

وأضافت الوزارة أنه استمرارا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة؛ فقد قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه كمبيوتر من أقسام ومراكز الشرطة:

- بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر ساري

- شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما

- صورة فوتوغرافية مقاس 4 * 6 

– بطاقة إقامة للأجانب المقيمون داخل البلاد

- تسجيل البيانات الشخصية للمواطن، وأخذ البصمة العشرية، وتصوير المواطنين، ثم الانتظار 24 ساعة حتى ترسل البيانات للأدلة الجنائية.

- مواعيد العمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية تبدأ من : 8 صباحًا إلى 8 مساءً يوميًا، وحتى 3 مساءً يوم الخميس، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

الخدمات الإلكترونية شهادة ميلاد فيش وتشبيه استخراج فيش وتشبيه صحيفة الحالة الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مباراة القمة

ترشيحاتنا

ترامب يحذر من اندلاع الحرب العالمية الثالثة بسبب المساعدات العسكرية لأوكرانيا

فوائد تكرار سيد الاستغفار .. فضله وأسرار عظيمة يغفلها الكثيرين

امتحانات الثانوية العامة 2022| التعليم: الأسئلة موحدة بترتيب مختلف منعا للغش الجماعي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في القمة

الري : معدلات الأمطار على أعالي النيل خلال شهر يونيو مبشرة

وول ستريت جورنال: بوتين وجه ضربة لنقطة ضعف قادة دول الاتحاد الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى وأجمل يوم في عمري.. 5 نجمات يحتفلن بتخرج أولادهن | شاهد

لإعادتهم من الموت.. شركة تجمد جثث الأثرياء مقابل ملايين الجنيهات

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

لاعبو الأهلي والزمالك السابقون : نتمنى التحلي بالروح الرياضية

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ