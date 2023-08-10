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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتقدم على هذه الكلية.. اعرف خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه

يسعى الطلاب خلال هذه الفترة إلى تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم في الجامعات، وتحتاج بعض الكليات إلى فيش وتشبيه.

استخراج فيش وتشبيه 

ويمكن استخراج فيش وتشبيه بكل سهولة ويسر عبر خطوات محددة تحتاج فقط إلى وجود هاتف وإنترنت، حيث مكنت الدولة المواطن من الحصول على بعض الأوراق والمستندات إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلي المكتب المختص.

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خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين

وتتضمن الخدمات المتكاملة المقدمة للمواطنين عبر الإنترنت، والتى تشمل استخراج فيش وتشبيه تتم عبر خطوات سهلة وبسيطة:

- لاستخراج فيش وتشبيه أونلاين يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- وفى هذه خطوة من بين خطوات الحصول على فيش وتشبيه النقر على «دليل الخدمات».

- يقوم المواطن الراغب فى استخراج فيش وتشبيه اختيار الأدلة الجنائية.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- يتم كتابة البيانات المطلوبة.

- وتتشكل الخطوة الأخيرة الدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

- وفى حالة عدم وجود حساب خاص علي الموقع يتم تسجيل الدخول للموقع، قد يتم إنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة وكتابة البيانات المطلوبة ثم تسجيل الدخول بالباسورد واختيار الخدمة المراد الحصول عليها.

أسعار استخراج فيش وتشبيه 

تختلف أسعار استخراج فيش وتشبيه على حسب نوعية الصحيفة، والتي تشمل ما يلي:

- يقوم المواطن بسداد 29 جنيها للصحيفة الجنائية العادية.

- كما تتضمن أسعار الفيش الجنائي 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- أما سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها مصريا.

- وبالنسبة للصحيفة الجنائية الإلكترونية فتبلغ قيمتها 70 جنيها مصريا.

موعد استلام فيش وتشبيه أونلاين

- يتم استلام  الفيش والتشبيه خلال  48 ساعة بالنسبة للفيش المستعجل، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

- ويستغرق الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة 24 ساعة.

- للراغبين فى الحصول على الفيش والتشبيه بشكل فوري يتم فيها الاستلام في نفس اليوم حالة الطلب الفوري.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الكلية الحربية

 - صور البطاقات الشخصية للطالب والوالدين على أن تكون بطاقات رقم قومي وغير منتهية وفي حالة الوفاة يتم إرفاق شهادة الوفاة مع ذكر بيانات المتوفى بالتفصيل.

- صور مؤهلات الوالدين الدراسية وشهادة لإثبات الوظيفة من محل العمل أو السجل التجاري أو البطاقة الضريبية في حالة ممارسة الأنشطة التجارية الحرة أو سيرك المعاش في حالة التقاعد.

- صورة طبق الأصل من مؤهل الثانوية العامة أو المؤهل الجامعي "في حالة الضباط المتخصصين".

- القيد العائلي للوالدين والجدين ويتم استخراجه من السجل المدني التابع له الطالب.

- بيان المعاملة التجنيدية ويتم استخراجه من إدارة التجنيد والتعبئة أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم "في حالة المتخصصين".

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سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج فيش أونلاين

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كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة


- صحيفة الحالة الجنائية " الفيش والتشبيه"، وتكون الجهة التي يقدم لها الكلية الحربية.

- بطاقة الرقم القومي.

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