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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهلة وبسيطة.. خطوات استخراج فيش أونلاين

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه

يسعي العديد من المواطنين إلى معرفة خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين دون الحاجة إلي الذهاب إلى المكتب المختص وذاك عبر خطوات سهلة وبسيطة.


استخراج فيش أونلاين 


تقدم الحكومة العديد من الخدمات المتكاملة للمواطنين عبر الانترنت والتى تشمل استخراج فيش وتشبيه ويمكن للمواطن  عبر خطوات سهلة وبسيطة استخراج فيش وتشبيه  والتي تتضمن مايلي :-

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لو رايح شغل .. اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه

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خطوات وطريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

-  تبدأ أولى الخطوات بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

- تتصمن الخطوة الثانية من أجل استخراج فيش وتشبيه النقر على «دليل الخدمات».

- يقوم المواطن الراغب فى استخراج فيش وتشبيه اختيار «الأدلة الجنائية».
- تتضمن هذه الخطوة  تسجيل الدخول للموقع.
- يتم إنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة.
- فى هذه الخطوة يتم اختيار  «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- فى هذه الخطوة يطلب منك كتابة  البيانات المطلوبة.

- قم بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

أسعار  استخراج فيش وتشبيه

- يتم سداد  29 جنيها للصحيفة الجنائية العادية.

- كما تتضمن أسعار الفيش الجنائي 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- أما سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها مصريا

- كما تبلغ  سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية 70 جنيها مصريا.

موعد استلام فيش وتشبيه أونلاين

- 48 ساعة بالنسبة للفيش المستعجل على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.
- ويستغرق الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة  24 ساعة .
- أما في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم

خدمات إلكترونية

ويمكن من خلال منصة مصر الرقمية الحصول علي مجموعة من الخدمات وتتضمن مايلي :-

- إمكانية تحرير توكيل سيارة

- إمكانية استعلام مخالفات رخصة السيارة

-إمكانية سداد مخالفات سيارة لمالك آخر

- يمكن توثيق عقد بيع دراجة نارية

- توكيل بيع دراجة نارية.

- يمكن استخراج صورة من عقد مشهر

- استخراج صورة من نشور مالي أو منشور فني

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لو بتقدم فى شغل جديد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

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بشرط وحيد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

- استخراج شهادة تصرفات عقارية أو ترجمة عقد مشهر.

- خدمات تموين مثل تفعيل بطاقة تموين
 

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