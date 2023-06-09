لو رايح شغل .. اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه

يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة وعليه هناك مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة والتي من بينها استخراج فيش وتشبيه.

استخراج فيش وتشبيه



وهناك خطوات سهلة وبسيطة يمكن للمواطن القيام بها من أجل استخراج فيش وتشبيه والتي تتضمن مايلي :-



- يقوم المواطن الراغب فى استخراج فيش وتشبيه الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.



- فى هذه الخطوة من أجل استخراج فيش وتشبيه النقر على «دليل الخدمات».



- فى هذه الخطوة يقوم الراغب فى استخراج فيش حج اختيار «الأدلة الجنائية».



- تتضمن هذه الخطوة تسجيل الدخول للموقع.

- يتم إنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- يتم كتابة البيانات المطلوبة.

- قم بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

سعر استخراج فيش وتشبيه

يختلف سعر استخراج الفيش الجنائي علي حسب الطلب :-

- يلزم من أجل استخراج فيش وتشبيه مميكن 29 جنيها للصحيفة الجنائية العادية.

- فيما يبلغ 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- كما تبلغ سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها مصريا

- 70 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية.

شروط استخراج فيش وتشبيه

- يشترط من أجل استخراج فيش وتشبيه مميكن أن يكون سبق للمتقدم استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من عام 2019 حيث قد تم التأكيد على أخذ بصماته.

- في حالة رغبة المتقدم في توثيق الصحيفة الجنائية لتقديمها خارج الدولة، يتم اعتماده من قِبل وزارة الخارجية بعد استخراج الصحيفة أونلاين.

- أما في حالة طلب الوثيقة من خارج مصر للمواطنين المصريين، يتم تقديم طلب إلى السفارة المصرية بقيمة 20 دولارًا.

يتم تحديد المدة الزمنية لاستلام فيش وتشبيه علي حسب نوع الطلب



- بالنسبة للفيش الجنائي المستعجل يستغرق 48 ساعة، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.



- ويستغرق الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة 24 ساعة .

- أما في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.