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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو محتاجه في إجازة عيد الأضحى.. خطوات استخراج الفيش والتشبيه أونلاين

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه

مع قرب إجازة عيد الأضحى المبارك، قد يحتاج بعض المواطنين إلي استخراج مستندات رسمية، وعليه تسعى الحكومة إلي تقديم خدماتها إلكترونياً حتى فى وقت الإجازات ودون الحاجة للذهاب إلي المكتب المختص والتي من بينها استخراج فيش وتشبيه.


استخراج فيش وتشبيه إلكترونيًا


ويمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة استخراج فيش وتشبيه والتي تتضمن ما يلي:-

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لو رايح شغل .. اعرف المستندات المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه

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خطوات وطريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

-  الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية 
- تشمل الخطوة الثانية من أجل استخراج فيش وتشبيه النقر على «دليل الخدمات».
- وفى هذه الخطوة يتم اختيار «الأدلة الجنائية».
- تتضمن هذه الخطوة  تسجيل الدخول للموقع.
- يتم إنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة.
- فى هذه الخطوة يتم اختيار  «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- يطلب منك كتابة  البيانات المطلوبة.

- قم بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

أسعار استخراج فيش وتشبيه

-  29 جنيهًا للصحيفة الجنائية العادية.

- يتم سداد 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- أما سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها مصريا

- كما تبلغ  سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية 70 جنيها مصريا.

موعد استلام فيش وتشبيه إلكترونيًا


- 48 ساعة بالنسبة للفيش المستعجل على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.
- ويستغرق الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة  24 ساعة .
- أما في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم


خدمات إلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك


ويمكن من خلال منصة مصر الرقمية الحصول علي مجموعة من الخدمات وتتضمن مايلي :-

- خدمات تموين مثل تفعيل بطاقة تموين

- كما تشمل الخدمات إصدار بدل تالف

- وتشمل الخدمات أيضا إصدار بطاقة تموين جديدة

- كما تشمل أيضا الاستعلام عن صرف التموين

- كما تتضمن الخدمات إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا

- فيما تتضمن الخدمات أيضًا إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز

- كما يمكن أيضًا من خلال الموقع التظلم على مخالفات رخص السيارات

- كما تشمل الخدمات المقدمة سداد المخالفات الخاصة بالمرور

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لو بتقدم فى شغل جديد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

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بشرط وحيد .. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

- كما تشمل الخدمات إمكانية تجديد رخصة السيارة

- فيما يتم أيضًا من خلال الموقع استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة السيارة

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