أسرة عبد الحليم حافظ: أهدينا محمد رمضان أحد مقتنيات العندليب لهذا السبب

كشف محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ، عن أن أسرة العندليب قام بإهداء الفنان محمد رمضان هدية خاصة من مقتنيات العندليب الأسمر، كنوع من التقدير المميز له فيما يتعلق بدوره في مسلسل "ابن حلال" والذي جسد فيه شخصية "حبيشة" الرجل الصعيدي.

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه يحب محمد رمضان كثيرًا على المستوى الفني، ويرى أنه فنان موهوب ومميز، وسبق له وأن حصل على هدية من مقتنيات العندليب بسبب دوره في مسلسل "ابن حلال"، "أنا اديته أحد جرافتات خاصة بالفنان عبد الحليم حافظ، تقديرًا له على الدور المميز اللي قدمه في مسلسل ابن حلال".

أسرة عبد الحليم حافظ تتحدث عن العندليب الأسمر

وتابع: "دور حبيشة في مسلسل ابن حلال كان عاجبني جدا، ومبسوط بي، وقولتله أن الدور مميز، والهدية وقتها كانت بسبب تألقه في دور حبيشة، ومعنديش أي مشاكل نهائيا مع محمد رمضان على الإطلاق".

وأشار إلى أن التشبيه الذي قام به الفنان شريف خير الله، حول أن عبد الحليم حافظ إذا كان موجود في الوقت الراهن كان سيغني مثل محمد رمضان غير مقبول على الإطلاق، إذ أن العندليب له سماته الخاصة، وطريقته في الفن والغناء، وهي لا تليق ولا تتناسب مع ما يقدمه الفنان محمد رمضان، مع اختلاف الطريقة بالتأكيد.

وشدد على أنه لا يوجد أي مشاكل بينه وبين الفنان محمد رمضان، بل يقدره جدا على المستوى الشخصي، ويرى أنه فنان مميز، وله طريقته في الغناء التي تختلف تماما عن عبد الحليم حافظ، مؤكدا أن محمد رمضان نفسه سيرفض تلك المقارنة وتلك التصريحات التي قيلت إذا سمعها.

وأوضح أن الفنان شريف خير الله خانه التعبير في التصريح الخاص بالفنان عبد الحليم حافظ، ومن المؤكد أنه لم يقصد، خاصة أن سمات وطريقة غناء عبد الحليم حافظ لها طابع خاص وطريقة معينة، مشددا على أنه واحد من جمهور الفنان محمد رمضان، ومن محبي طريقته في التمثيل في العديد من الأعمال الدرامية التي قدمها طيلة السنوات الماضية.