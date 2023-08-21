انتصار جديد للجيش الصومالي على حركة الشباب

تمكن الجيش الصومالي من استعادة السيطرة على مناطق واسعة كانت في قبضة حركة الشباب الإرهابية في منطقة جلجدود بولاية غلمدوج، بحسب مسؤولين عسكريين في الخطوط الأمامية.

وتواجد رئيس الجيش الصومالي إبراهيم محي الدين مع الشركاء الدوليين في المنطقة لحث القوات على تسريع العملية الهجومية ضد حركة الشباب في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

ونجح الجيش الصومالي في السيطرة على مناطق جو ، ودادال ، وهابارسيرير ، وشيلين-فردود. قامت قواتنا بإزالة الألغام من الطرق ومناطق الغابات ، مما يضمن ممرات أكثر أمانًا لشعبنا.