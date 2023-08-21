اكتشف أسباب الإصابة بأمراض الغدة الدرقية

تعد أمراض الغدة الدرقية من أكثر المشكلات الصحية الشائعة لذا من المهم معرفة أسبابها لأخذ الاحتياطات اللازمة

ووفقا لموقعhealthdirect يمكن أن تسبب العديد من الأمراض والحالات فرط نشاط الغدة الدرقية ، بما في ذلك:

مرض جريفز (السبب الأكثر شيوعًا لفرط نشاط الغدة الدرقية)

التهاب (التهاب الغدة الدرقية) في الغدة الدرقية بسبب عدوى فيروسية ، أو بعض الأدوية ، أو بعد الحمل (شائع)

تناول الكثير من هرمون الغدة الدرقية (شائع)

النمو غير السرطاني للغدة الدرقية أو الغدة النخامية (نادر)

بعض أورام الخصيتين أو المبيضين (نادر)

إجراء اختبارات التصوير الطبي باستخدام صبغة التباين التي تحتوي على اليود (نادر ، وفقط إذا كانت هناك مشكلة بالفعل في الغدة الدرقية)

تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على اليود (نادر جدًا ، وفقط في حالة وجود مشكلة بالفعل في الغدة الدرقية)

