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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة لذيذة لتقديم كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني..
 

المقادير

كوب  الا ربع زبدة

⅓ كوب مسحوق الكاكاو الخام

½ ملعقة صغيرة من الملح

نص  كوب زبدة الفول السوداني

1 كوب ماء

2 كوب طحين لجميع الأغراض

1 ½ كوب سكر

½ ملعقة صغيرة من البكنج صودا

1 معلقه صغيرة  بيكنج بودر

2 بيضة  كبيرة بدرجة حرارة الغرفة   

½ كوب كريمة حامضة،  او زبادي بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة من  الفانيلا

قطع شكولاتة محشية زبدة الفول السوداني او أي شكولاتة قطع متوفرة


 

لصوص الشوكولاتة


 

½ كوب رقائق الشوكولاتة

2 معلقة صغيرة زبدة

معلقة صغيرة عسل  الجلوكوز

 

الطريقة للكيك

نضع الزبدة ،و زبدة الفول السوداني، والماء على نار متوسطة  حتى تذوب زبدة الفول السوداني تماما

ثم نضع  مسحوق الكاكاو علي خليط الزبدة  ونقلب ويوضع  الخليط جانبا ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

في وعاء كبير، نضع  معا الدقيق والملح والسكر، وصودا الخبز

يخفق خليط الزبدة  جيدا ونضع البيض والفانيلا والزبادي ويخفق الكل جيدا

ثم نضع علي خليط الزبدة خليط الدقيق تدريجيا  ونقلب حتي يندمج خليط الكيك جيدا

نضع نص الخليط في صينية ثم نرص قطع الشكولاتة ثم باقي الخليط.

ويدخل الفرن حتي تنضج الكيكة  ..ويختبر نضجها بعود أسنان.

 

لصوص الشكولاتة

نضع الزبد مع الشكولاتة ومعلقة عسل الجلوكوز

علي حمام مائي حتي تذوب الشكولاتة تماما

وتقلب وتترك حتي تبرد.

عند خروج الكيك من الفرن يترك ليبرد ويزين بصوص الشكولاتة اللذيذ وقطع الشكولاتة.

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