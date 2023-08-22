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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

أبراج بتلعب دور حمامة
أبراج بتلعب دور حمامة سلام

علم الأبراج يعتبر نظامًا يستند إلى تحديد شخصية الفرد وصفاته المحتملة بناءً على تاريخ ميلاده. يُعتقد أنه يمكن استخدام هذا النظام لفهم العلاقات الشخصية والتوافق بين الأفراد.

ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن العلاقات العاطفية تعتمد على عوامل عديدة مثل التوافق الشخصي، والقيم المشتركة، والتفاهم المتبادل، والاتصال الجيد. لا يمكن أن تكون هذه العوامل محددة بشكل صحيح بناءً على علم الأبراج وحده.

أبراج بتلعب دور حمامة سلام في العلاقات العاطفية

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان، بالشعور بالعاطفية الشديدة التي تجعله يلعب دور حمامة سلام في العلاقات العاطفية، مولود برج السرطان دائم الحرص على حل جميع المشاكل بين اثنين وذلك لأنه يتمتع برمانسية كبيرة، ويرغب في أن يرى كل طرفين يعيشان في أجواء عاطفية ورومانسيتة تجعله يقضل الحياة دائما بدون خلافات، دون خلافات أو مشاكل، لذلك فهو من الأشخاص الموثوق فيها .

أبراج بتلعب دور حمامة سلام
أبراج تلعب دور حمامة سلام

أبراج بتلعب دور حمامة سلام

برج الميزان

يشتهر  مولود برج الميزان بالعدل لذلك يبحث دائما فى تحقيق التوازن في كل شيء والعدل بين الناس، لذلك بعد أن ينصت لجميع أطراف المشكلة، و يلجأ إليه الجميع للتحكيم بينهم عندما يحكمه البعض بين طرفين يبحث عن حلول ترضى جميع الأطراف . 

إصلاح الخلافات
أبراج تلعب دور حمامة سلام

برج الجدى

يتميز مولود برج الجدى بصفة الصبر الذى يؤهله لأن يلعب دور حمامة سلام بين أي طرفين حيث يساعده ذلك الإستماع لهم كما أن شعوره الدائم يجعله يتحمل المسئولية لحل المشاكل بيت الطرفين . 

أبراج تلعب دور حمامة سلام
أبراج تلعب دور حمامة سلام

برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالذكاء الشديد والعاطفية الشديدة والبديهية والرومانسية كل ذلك يدفعه للإصلاح بين أي عاشقين بينهما خلاف .

في النهاية، من المهم أن نتعامل مع الأبراج وعلم الأبراج بشكل غير متطرف وأن نعتبرها مجرد أدوات ترفيهية أو ثقافية. يمكن أن تكون ممتعة للبعض لفهم الشخصية والعلاقات، ولكنها لا تعتبر مرجعًا علميًا قاطعًا لتوجيه العلاقات العاطفية.

الأبراج أبراج بتلعب دور حمامة سلام برج السرطان العلاقات العاطفية تحمل المسئولية تحقيق التوازن تاريخ ميلاد علم الابراج ​​​​​​​health

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بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

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