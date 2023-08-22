معايا على طول مش بسيبها.. كلام من القلب لرشوان توفيق عن زوجته الراحلة

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إن ابنه الراحل توفيق كان ملاكا يسير على الأرض و صالح، موضحا أنه أراد و هو بالسادسة عشر من عمره أن يذهب للحج و بالفعل كان.

وعبر رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، عن حبه الشديد لزوجته الراحلة "أميمة"، معقبا: " هي معايا على طول مش بسيبها.. كل لحظة بكلمها، فهي أعطتني و أعطت أولادها حياتها و عملت كل شيء".

ادتني عمرها

وأوضح، أنه يتكلم مع زوجته الراحلة بصفة دائمة على مدار اليوم و يقوم بالترحم عليها، و يدعوا لها هي و توفيق ابنه و والديه، مضيفا: "ادتني عمرها".

ولفت، إلى أن الأرواح تسمع و أنه خاض تجربتين أثبتوا له ذلك أحدهم مع زوجته و الأخرى مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.