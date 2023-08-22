عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معايا على طول مش بسيبها.. كلام من القلب لرشوان توفيق عن زوجته الراحلة

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق و زوجته

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إن ابنه الراحل توفيق كان ملاكا يسير على الأرض و صالح، موضحا أنه أراد و هو بالسادسة عشر من عمره أن يذهب للحج و بالفعل كان.

وعبر رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، عن حبه الشديد لزوجته الراحلة "أميمة"، معقبا: " هي معايا على طول مش بسيبها.. كل لحظة بكلمها، فهي أعطتني و أعطت أولادها حياتها و عملت كل شيء".

ادتني عمرها

وأوضح، أنه يتكلم مع زوجته الراحلة بصفة دائمة على مدار اليوم و يقوم بالترحم عليها، و يدعوا لها هي و توفيق ابنه و والديه، مضيفا: "ادتني عمرها".

ولفت، إلى أن الأرواح تسمع و أنه خاض تجربتين أثبتوا له ذلك أحدهم مع زوجته و الأخرى مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

رشوان توفيق ابن رشوان توفيق زوجة رشوان توفيق عبد الحليم حافظ رشوان توفيق و زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

ترشيحاتنا

مصرع شخصين في تشيلي بسبب الفيضانات

محمد الصباحي: الحكام بلا ظهير.. ومادة خصبة للهجوم| فيديو

مصر تفتتح مشوارها في مونديال شابات الطائرة بالفوز على الأرجنتين 3-2

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. "النجم الساطع".. 40 عاما من التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن

أحمد كريمة يطالب بإسقاط الجنسية عن المشككين في إنجازات الدولة

التعليم العالي: ترشيح 329414 طالبا وطالبة للكليات والمعاهد ‎في تنسيق المرحلة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ