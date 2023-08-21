بتكلم مع ربنا دايما.. رشوان توفيق يرد على شائعات وفاته: أسعد لحظات حياتي

حل الفنان القدير رشوان توفيق، ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" و كشف العديد عن حياته الشخصية و علاقته بزوجته و مسيرته الفنية.

قال رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه دائما يتحدث مع الله قائلا: " بقوله يارب أكرمتني و مش عارف أوفي نعمك"، موضحا أن والدته من أولياء الله فعندما كانت تتوضى للصلاة تبكي.

رده على شائعات وفاته

وعلق، على شائعات وفاته قائلا: "بدعو الله يكون أسعد لحظات حياتي يوم لقائك".. داعيا الله أن يجعل يوم وفاته هو أسعد لحظات حياته و يوم خروجه من الدنيا فرح الروح و النفس.