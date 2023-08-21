عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رأيت العذراء مريم و سيدنا النبي محمد

بالبكاء| صرخت من الفرحة.. رشوان توفيق يكشف لأول مرة تفاصيل رؤيته لسيدنا محمد

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، أن أول رؤياه كانت للسيدة العذراء مريم، و ثاني رؤياه كانت لسيدنا النبي و قد رأه في شكل عالم أزهري على كرسي عالي و حوله علماء أزهريين.

وأوضح "توفيق"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن من أكثر رؤياه تأثرا هي رؤيته في الفجر لرجل فلاح جالس على سجادة الصلاة الخاصة به و قد سأله كم تبلغ الساعة الأن و جاوب عليه أنها الخامسة فجرا.

وأضاف "توفيق"، "كنت بكلم نفسي و أقول مين اللي قاعد على سجادتي.. و رد عليَ المُكلف بالرسالة بأنه إبراهيم الخليل".

رؤيته لـ صاحب الفضل

وتابع، أن بعد أول زيارة له للحج و عودته، رأى رؤية لعالم سعودي يقف على الباب و يعطى نقودا لأبنة خالته التي كانت معه بالحج ، مكملا: "سألته أنت مين و ماردش و بعد المرة الثالثة من سؤالي رد قائلا أنا صاحب الفضل"، مؤكدا أنه صرخ من فرحته قائلا "ده هو" حتى أدرك أنه الرسول عليه السلام. 
 

رشوان توفيق السيدة العذراء مريم سيدنا النبى إبراهيم الخليل الرسول عليه السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ ..تفاصيل

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لمدة 6 أيام |غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاهين..تعرف على الطرق البديلة

تعزيز العملات الوطنية والابتعاد عن الدولار.. روسيا تعلن جدول أعمال قمة البريكس

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال العقل المدبر لعملية تخريب كبيرة في خيرسون

5 تريليونات زيادة في حجم ودائع البنوك.. اعرف الطريق الآمن لتجنب الصدمات المالية

8 مليون دينار وخاتم ذهب.. أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك

شريف خير الله يكشف قصة بيعه لبعض ممتلكاته بسبب عدم عمله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ