بالبكاء| صرخت من الفرحة.. رشوان توفيق يكشف لأول مرة تفاصيل رؤيته لسيدنا محمد

رأيت العذراء مريم و سيدنا النبي محمد

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، أن أول رؤياه كانت للسيدة العذراء مريم، و ثاني رؤياه كانت لسيدنا النبي و قد رأه في شكل عالم أزهري على كرسي عالي و حوله علماء أزهريين.

وأوضح "توفيق"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن من أكثر رؤياه تأثرا هي رؤيته في الفجر لرجل فلاح جالس على سجادة الصلاة الخاصة به و قد سأله كم تبلغ الساعة الأن و جاوب عليه أنها الخامسة فجرا.

وأضاف "توفيق"، "كنت بكلم نفسي و أقول مين اللي قاعد على سجادتي.. و رد عليَ المُكلف بالرسالة بأنه إبراهيم الخليل".

رؤيته لـ صاحب الفضل

وتابع، أن بعد أول زيارة له للحج و عودته، رأى رؤية لعالم سعودي يقف على الباب و يعطى نقودا لأبنة خالته التي كانت معه بالحج ، مكملا: "سألته أنت مين و ماردش و بعد المرة الثالثة من سؤالي رد قائلا أنا صاحب الفضل"، مؤكدا أنه صرخ من فرحته قائلا "ده هو" حتى أدرك أنه الرسول عليه السلام.

