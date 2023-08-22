في أحدث ظهور من أفريقيا.. قائد فاجنر: نحن كابوس لداعش والقاعدة

أصدر رئيس مجموعة فاغنر، المرتزقة الروس، يفغيني بريغوزين، أول خطاب مصور له منذ اعلان تمرده قصير الأمد في أواخر يونيو ضد موسكو.

وظهر الفيديو، الذي يعتقد أنه تم تصويره في أفريقيا، على قنوات تيليجرام المرتبطة بفاغنر يوم الاثنين.

وشوهد بريغوجين واقفاً في منطقة صحراوية مرتدياً ملابس مموهة ويحمل بندقية، وحوله المزيد من الرجال المسلحين وشاحنة صغيرة على مسافة.

وكتبت رويترز أنها لم تتمكن من تحديد الموقع الجغرافي أو تأكيد تاريخ الفيديو، لكن تعليقات بريجوجين وبعض المنشورات على القنوات المؤيدة لفاغنر تشير إلى أنه تم تسجيله في إفريقيا.

وقال قائد فاغنر أنه يعمل من أجل جعل روسيا لها دور أعظم في جميع القارات، ولاسيما في أفريقيا - لجعلها أكثر حرية، ومن أجل جلب العدالة والسعادة للشعب الأفريقي"

واضاف يفغيني “نحن كابوس لداعش والقاعدة وقطاع الطرق الآخرين”.

ثم أضاف أن فاغنر تقوم بتجنيد الأشخاص وأن المجموعة 'سوف تفي بالمهام المحددة'. بالإضافة إلى التسجيل، تم توفير رقم هاتف لأولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى المجموعة.

ولم يكن مستقبل فاغنر وبريغوجين واضحا منذ أن قاد تمردا قصيرا ضد المؤسسة العسكرية الروسية في أواخر يونيو، وقال الكرملين إنه وبعض مقاتليه، الذين قاتلوا في بعض من أصعب المعارك في أوكرانيا، سيغادرون البلاد لبيلاروسيا.

بعد التمرد، انتقل بعض الفاغنريين إلى بيلاروسيا وبدأوا في تدريب الجيش.