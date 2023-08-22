كاد يفقد حياته.. صاحب متجر شجاع يوقف مشاجرة داخل محله

التقطت كاميرا مراقبة، لحظات درامية، قاتل فيها صاحب متجر من أجل حياته، خلال مواجهته لرجل كان يحمل سلاحا؛ للمشاجرة مع شخص آخر داخل المتجر.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، شوهد “أش حميد” 51 عامًا، وهو يركض حول المنضدة في متجر Day-Today في ستيفنسون، شمال أيرشاير، اسكتلندا، للإمساك بشاب متهور.

صاحب متجر شجاع يوقف مشاجرة مميتة داخل محله

لكن الأمور أخذت منعطفاً مروعاً عندما قام الشاب بسحب سلاح ابيض من بنطاله، تمكن صاحب المتجر الشجاع من وقف المشاجرة داخل متجره دون وقوع أي إصابات، ويتذكر الآن ما كان يدور في ذهنه في ذلك الوقت.

واعتقد صاحب المتجر خلال منع المشاجرة التي كانت ستودي بحياة أحد المتشاجرين، أنه كاد أن يفقد حياته خلال محاولته إيقاف المشاجرة التي حمل فيها احد الأشخاص سلاحا أبيض ضخم لإنهاء حياة الطرف الثاني .

وأوضح أنه تمكن في النهاية من وقف المشاجرة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية داخل متجره، وذلك بعد أن استطاع الإمساك بالسلاح الأبيض من الشاب المتشاجر، والاتصال بالشرطة للقبض عليه.