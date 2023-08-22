عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاد يفقد حياته.. صاحب متجر شجاع يوقف مشاجرة داخل محله

صاحب متجر شجاع
صاحب متجر شجاع يوقف مشاجرة مميتة داخل محله

التقطت كاميرا مراقبة، لحظات درامية، قاتل فيها صاحب متجر من أجل حياته، خلال مواجهته لرجل كان يحمل سلاحا؛ للمشاجرة مع شخص آخر داخل المتجر.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، شوهد “أش حميد” 51 عامًا، وهو يركض حول المنضدة في متجر Day-Today في ستيفنسون، شمال أيرشاير، اسكتلندا، للإمساك بشاب متهور.

 صاحب متجر شجاع يوقف مشاجرة مميتة داخل محله 

لكن الأمور أخذت منعطفاً مروعاً عندما قام الشاب  بسحب سلاح ابيض من بنطاله، تمكن صاحب المتجر الشجاع من وقف  المشاجرة داخل متجره دون وقوع أي إصابات، ويتذكر الآن ما كان يدور في ذهنه في ذلك الوقت.

واعتقد صاحب المتجر خلال منع المشاجرة التي كانت ستودي بحياة أحد المتشاجرين، أنه كاد أن يفقد حياته خلال محاولته إيقاف المشاجرة التي حمل فيها احد الأشخاص سلاحا أبيض ضخم لإنهاء حياة الطرف الثاني .

وأوضح أنه تمكن في النهاية من وقف المشاجرة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية داخل متجره، وذلك بعد أن استطاع الإمساك بالسلاح الأبيض من الشاب المتشاجر، والاتصال بالشرطة للقبض عليه.

صاحب متج مسلح مشاجرة الكاميرا المراقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

لا تقلل ضرر التدخين.. أكبر "كذبة" في تاريخ صناعة السجائر

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

موضوعات متعلقة

قصة مرعبة .. موت قرية أفريقية بالكامل لسبب غامض

إعصار هيلاري المدمر يتجه نحو ولاية كاليفورنيا بعنف| فيديو

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

تحذيرات من تحور كورونا الجديد خاصة لكبار السن

تفحم 18 راكبا بعد اصطدام حافلة بناقلة بنزين في باكستان

كلب مفترس يهاجم حصانا بوليسيا بطريقة مروعة

إجلاء آلاف المواطنين بسبب حرائق الغابات البريطانية.. فيديو

خلل بالعصب الحائر.. مخاطر شرب المياه المثلجة في عز الحر

ترشيحاتنا

7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو

وصول أوراق أسئلة "الاقتصاد والإحصاء" إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وفر فاتورة الكهرباء واستخدم الأجهزة بهذه الطريقة

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

بفرمان من كولر.. السولية تحت الاختبار في الأهلي قبل تجديد عقده

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ