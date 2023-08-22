تعوضيا للمفقودة.. أحدث أساليب ونصائح حول زراعة الأسنان| فيديو

قدم الدكتور أحمد فتحي، طبيب وجراح الفم والأسنان، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، روشتة طبية لعلاج مشاكل ووجع الأسنان، ونصائح حول زراعة الأسنان، تعوضيا للمفقودة.

وقال الدكتور "أحمد فتحي" خلال برنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن صحة الإنسان تأتي من الاهتمام وصحة الفم، موضحًا أن فكرة زرع الاسنان تأتي في المرحلة الاخيرة أو فقدان بعض الأسنان.

تركيب الأسنان يتم خلال 20 دقيقة

وأوضح عضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، أن المريض كان يخشى زراعة الأسنان في الوقت السابق، والآن تركيب وزراعة الأسنان يتم خلال 20 دقيقة تقريبا بأفضل أساليب وأجهزة في زراعة الأسنان، مشيرًا إلى أن فقدان الأسنان يتسبب في فقدان الثقة بالنفس أيضا.