عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعوضيا للمفقودة.. أحدث أساليب ونصائح حول زراعة الأسنان| فيديو

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد فتحي، طبيب وجراح الفم والأسنان، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، روشتة طبية لعلاج مشاكل ووجع الأسنان، ونصائح حول زراعة الأسنان، تعوضيا للمفقودة. 

 

وقال الدكتور "أحمد فتحي" خلال برنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن صحة الإنسان تأتي من الاهتمام وصحة الفم، موضحًا أن فكرة زرع الاسنان تأتي في المرحلة الاخيرة أو فقدان بعض الأسنان.

 

تركيب الأسنان يتم خلال 20 دقيقة

وأوضح عضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، أن المريض كان يخشى زراعة الأسنان في الوقت السابق، والآن تركيب وزراعة الأسنان يتم خلال 20 دقيقة تقريبا بأفضل أساليب وأجهزة في زراعة الأسنان، مشيرًا إلى أن فقدان الأسنان يتسبب في فقدان الثقة بالنفس أيضا. 

الاسنان الدكتور أحمد فتحي وجع الاسنان زراعة الأسنان تركيب الاسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

7 لاعبين.. إبراهيم فايق يكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك بفرمان أوسوريو

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

ترشيحاتنا

موعد صرف معاش سبتمبر 2023 | استعدادات مكثفة وتيسيرات لكبار السن

بعد مقارنة محمد رمضان بالعندليب.. شريف خير الله يرد على محمد شبانة

سعر سكودا اوكتافيا موديل 2023 في مصر .. صور

بدء امتحان الاقتصاد في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

بالصور.. استلم تذكرة قطار السكة الحديد من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المحطة

بالقانون.. غرامة 200 جنيه لمن يسمي أبناءه بهذه الأسماء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ