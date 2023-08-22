إمام عاشور يستعرض لياقته في الجيم

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر إمام عاشور وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة تبرز لياقة جسمه.

ينتظر عشاق النادي الأهلي في كل مكان، قرعة كأس العالم للأندية والتي تضع الأهلي لأول مرة في مواجهات تاريخيةمع فرق قارية بمستويات عالمية بعد الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية في الفترة الأخيرة.

الأهلي.. طموح يتجدد وسط الكبار

ويدخل الأهلي هذه البطولة للمرة الرابعة على التوالي بعدما حصل خلال الثلاث نسخ الأخيرة على برونزيتين وعلى المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالمغرب.

ويطمح الأهلي في الوصول للنهائي العالمي للمرة الأولى في تاريخه، بينما ما ينتظره من المصاعب هذه المرة أكثر من المرات السابقة.