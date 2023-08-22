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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تعلن توفير 284 ألف طن من الأعلاف.. تفاصيل

الأعلاف
الأعلاف

كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أسباب عدم انخفاض أسعار السلع بالرغم من توافرها.

 

وقال محمد القرش خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، إنه تم توفير 284 ألف طن من الأعلاف، بإجمالي 141 مليون دولار، وذلك دليل على مدى اهتمام ودعم الدولة  بتوفير مستلزمات الإنتاج.


وأضاف أنه تم الإفراج عن مايقارب من 7.2 مليون طن من الأعلاف، بإجمالي 3.4 مليار دولار وذلك بدايه من 16 أكتوبر وحتى الآن.


وأكمل: الدولة تسعى إلى توفير السلع والأعلاف الإنتاجية، متابعا: نشهد الآن استقرار واضح في الأسعار، نتيجة توافر الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والشحنات.


ولفت إلى أن انخفاض الأسعار يعتمد على أكثر من محور، من ضمنهم توفير مستلزمات الإنتاج، منوها بأن هناك استغلالا من بعض التجار، وعليه يقومون برفع الأسعار.


وأكد على أن الدولة توفر السلع وكافة المستلزمات بأسعار مخفضة داخل منافذها.

الزراعة وزارة الزراعة اسعار السلع الأعلاف مستلزمات الإنتاج

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