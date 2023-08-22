البحوث الزراعية ينفذ التدريب الصيفي لـ646 طالبا من كليات الزراعة

أعلن مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة متمثل فى معهد الانتاج الحيوانى أنه تم ينفذ تدريب صيفي لعدد 646طالبا من طلبة كليات الزراعة المختلفة .

وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الانتاج الحيواني إن هذا التدريب تحت اشراف الدكتور أحمد عبد الخالق وكيل معهد الانتاج الحيواني للارشاد والتدريب والدكتورة همت عبد العال منسق الإرشاد والتدريب بالمعهد .

وأضاف الشافعي أن هذا التدريب يتم لطلبة أقسام الإنتاج الحيواني وتحت بكليات الزراعه المختلفة لجامعات القاهرة وقناة السويس و أسيوط والمنيا و الفيوم وقسم البيئة لكلية الزراعه جامعة الأزهر بالقاهرة وقسم البيوتكنولوجي لكليه الزراعه جامعة بنها وطلبة كلية العلوم جامعة حلوان قسم الكيمياء والميكروبيولوجي

حيث تم وضع البرامج التدريبية للطلبة بما يتناسب مع تخصصاتهم بحيث يتم التدريب علي مستوي الأقسام البحثية المختلفه بالمعهد وبالمعامل الخاصه بها وقد افتتح التدريب الصيفي بقسم بحوث تربية الدواجن وبمعمل الفسيولوجي بالقسم واستمر التدريب بأقسام تغذية الدواجن وقسم تربية الأرانب والرومي والطيور المائية و قسم استخدام المخلفات الزراعيه وقسم البيوتكنولوجي وقسم تربية الجاموس وقسم تربية الابقار وقسم تربية الأغنام والماعز وقسم كيمياء الألبان وقسم ميكروبيولوجي الألبان وتم التدريب العملي للطلبة بمصنع مكون الألبان بالمعهد