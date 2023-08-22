رئيس جهاز تعمير سيناء السابق: إضافة 3 آلاف كم طرق بأرض الفيروز

قال اللواء مهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء السابق، إنه بالنسبة للطرق فى سيناء، فإنه خلال أخر عشر سنوات أضيف حوالي 3 ألاف كم طرق بها، إضافة إلى الأربعة أنفاق فى شمال الإسماعيلية وجنوب بور سعيد.

وأضاف اللواء مهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء السابق، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن هناك طرق رئيسية فى سيناء وهو شط شرم الشيخ وشط حتي رأس النقب، إضافة إلى الطريق الدولي الساحلي وأمطار العريش، موضحا أن هناك شبكات داخلية للمدن الرئيسية والقري، والتي تعد طفرة كبيرة جدا.

وتابع اللواء مهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء السابق، أنه يوجد فى سيناء ما يقرب من مليون فدان قابلين للإستصلاح والزراعة، كانت مشكلتهم المياه، لافتا إلى أنه بإنشاء محطة معالجة بحر البقر والمحطة الخاصة بمصرف المحسنة، يتم إدخال فى سيناء حوالي ما يقرب من 7 مليون متر مكعب يومي، والتي تساهم فى استزراع عدد كبير من الأفدنة.