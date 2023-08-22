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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجمهورية الجديدة.. سوهاج تستضيف معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، عن استضافة الجامعة لفعاليات معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد غداً، الأربعاء، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. مستقبل أفضل"، والذي تستمر فعالياته حتي صباح السبت 27 من نفس الشهر.

وقال "النعماني" إن فعاليات المعسكر تقام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتثقيف الشباب تماشياً مع مقومات الجمهورية الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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يأتي ذلك ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنيه للتعليم العالي بإكساب المهارات القيادية العامة للطلاب من مختلف الجامعات، وذلك لبناء قاعدة من الكفاءات التي تتمتع بالولاء والانتماء، وتتحمل المسئولية المنوطة بها لتنمية المجتمع، عن طريق إكسابهم جميع النواحي العلمية والعملية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا المعسكر سيتم تحت إشراف وحضور الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام الدين مصطفى، وكيل المعهد، حيث سيشارك في المعسكر 250 طالبا وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد، وذلك لجامعات إقليم جنوب الصعيد سوهاج وجنوب الوادي والأقصر وأسوان.

كما سيتضمن عددا من المحاضرات التثقيفية، وأنشطة متنوعة رياضية وفنية واجتماعية وثقافية، وسوف يحاضر بها نخبة من رجال الدين وبعض من القيادة الاستراتيجية.

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