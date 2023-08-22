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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انهيار صفقة انتقال دي بول إلى أهلي جدة

رودريجو دي بول
رودريجو دي بول

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، انهيار صفقة انتقال الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "انهارت صفقة رودريجو دي بول إلى أهلي جدة، النادي السعودي يركز حاليا على تدعيم خط الوسط بلاعب آخر، بعد فشل ضم لاعب أتلتيكو مدريد بقيمة 32 مليون يوور".

وأضاف: "دي بول مستعد للبقاء في أتلتيكو مدريد والقتال من أجل ناديه بعد التحدث مع مدربه دييجو سيميوني".

وأبرم نادي أهلي جدة العديد من الصفقات العالمية في الصيف الحالي، أبرزها ضم النجم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، وإدوارد ميندي من تشيلسي، وروبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر.

وحقق أهلي جدة الفوز في أول مباراتين بالدوري السعودي هذا الموسم على حساب الحزم 3-1 والخليج بنفس النتيجة.
 

دي بول اهلي جدة أتلتيكو مدريد رودريجو دي بول فابريزو رومانو

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