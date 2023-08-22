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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

السيدات أكثر.. دراسة تحذر من انتشار هذا المرض بين مليار شخص

دراسة تحذر من انتشار
دراسة تحذر من انتشار هذا المرض بين مليار شخص

في عام 1990، عاني 256 مليون شخص حول العالم من مرض هشاشة العظام، وبحلول عام 2020 ارتفع هذا العدد إلى 595 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 132%. 

وفي دراسة جديدة، توقع العلماء في دراسة جديدة أن يعاني ما يصل إلى مليار شخص في جميع أنحاء العالم من هشاشة العظام بحلول عام 2050.

هشاشة العظام

وأوضح العلماء، أنه من المتوقع أن تزيد نسبة الإصابة بهشاشة العظام 2050 بنسبة 74.9% في الركبتين، و48.6% في اليدين، و78.6 بالمئة في الوركين، و95.1% في مناطق أخرى، مثل: المرفقين والكتفين.

 ونبه جيمي ستاينميتز، مؤلف الدراسة: "لا يوجد علاج فعال لهشاشة العظام في الوقت الحالي، لذا من الأهمية بمكان أن نركز على استراتيجيات الوقاية والتدخل المبكر وجعل العلاجات باهظة الثمن والفعالة مثل استبدال المفاصل ميسورة التكلفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

ولفت  جيمي ستاينميتز، إلى أن الركبتين والوركين يعتبران أكثر المناطق عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

وأشار إلى أن النساء سيستمرن في مواجهة هذه الحالة أكثر من الرجال، وفقا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز”.

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هشاشة العظام 

أعراض أخرى لهشاشة العظام:

ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها.
قصر القامة بمرور الوقت.
انحناء الجسم.
سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع.

 

هشاشة العظام علاج فعال النساء مليار شخص

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