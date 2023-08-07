كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

يعاني الكثيرون من هشاشة العظام مع تقدمهم في العمر، وتتسبب فيها عدة عوامل من أهمها الغذاء ، وعلى الرغم أن التهاب المفاصل هو أكثر شيوعًا، وغالبًا يحدث في مفاصل اليدين والوركين والركبتين، فمع التقدم بالعمر يبدأ غضروف المفصل في الانهيار، ويبدأ العظم الأساسي في التغير، عادة ما تتطور هذه التغييرات ببطء وتزداد سوءًا بمرور الوقت، يمكن أن يسبب الألم والتصلب والتورم، وفي بعض الحالات يتسبب في العجز، ويصبح البعض غير قادرين على القيام بالمهام اليومية أو العمل.فما هي الأغذية التي ينصح بها الخبراء للحفاظ على صحة العظام؟لذلك نرصد في هذا التقرير وفقاً لموقع"Medicalxpress" نصائح للحفاظ على صحة العظام مع التقدم بالعمر وتجنب آلام المفاصل بعد سن الاربعين ..

نصائح للحفاظ علي صحة العظام:



⁃ منتجات الألبان الكالسيوم هو أول ما يخطر على البال عند الحديث عن صحة العظام فتناول أغذية غنية بالكالسيوم من أجل عظام أقوى، وينصح بتناول منتجات الألبان وخاصة الزبادي ، كما ينصح موقع إين فرانكن من يعانون من هشاشة العظام بتناول من 1000 إلى 1500 مليغرام من الكالسيوم يومياً.



⁃ قم بتضمين النشاط البدني في روتينك اليومي: الوزن الزائد سيزيد من خطر إصابتك بكسر وبعدها تلف وتآكل.

⁃ الحفاظ على وزن الجسم تحت الفحص مفيد للعظام تمامًا كما هو الحال بالنسبة للصحة بشكل عام. يمكن أن تساعدك تمارين تحمل الوزن ، مثل المشي والركض وصعود السلالم ورفع الأثقال ، على منع ضعف العظام.



⁃ الحصول على كمية كافية من فيتامين د: يحتاج الجسم إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم ويعتبر ضوء الشمس أكبر مصدر لفيتامين د. تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسلمون المرقط والسمك الأبيض والتونة، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الفطر والبيض والأطعمة المدعمة، مثل الحليب والحبوب، مصادر جيدة أيضًا.



⁃ الحرص على تناول المعادن والأغذية التي تقوي المفاصل في الجسم الذي يساعد على تقوية عظامنا، حيثُ توجد مصادر الكالسيوم في النظام الغذائي في منتجات الألبان، واللوز، والبروكلي، واللفت، والسلمون المعلب مع العظام، والسردين ومنتجات الصويا،

- إذا كان من الصعب الحصول على كمية كافية من الكالسيوم من النظام الغذائي وحده، فقم بدلاً من ذلك بتناول المكملات الغذائية أو تناول قرص كالسيوم موصوف من قبل الطبيب.



⁃ الخضروات الخضراء الدّاكنة وتحتوي الخضروات ذات اللون الأخضر الدّاكن بجانب الكالسيوم أيضاً على فيتامين "ك2"، وهو يدعم عملية تخزين الكالسيوم بالجسم. وينصح بتناول الكرنب والسبانخ، اللفت والبروكولي والملفوف للقائمة.



⁃ تجنب التدخين و المخدرات: لا تدخن، قلل من تناول الكحول خاصة للنساء لأن النساء أكثر عرضة لضعف العظام مع تقدمهن في السن.

⁃ الحفاظ على نمط حياة صحي وإدراج الخضار الورقية في النظام الغذائي.

⁃ تمارين وأنشطة منتظمة للحفاظ على المفصل متحركًا وليونًا.