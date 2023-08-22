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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يشدد على تكثيف حملات التفتيش التمويني لضبط الأسعار

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أكد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، على أهمية تعزيز جهود الرقابة والتفتيش التمويني لضمان الالتزام بالأسعار المحددة وجودة المنتجات المعروضة للمواطنين، حيث وجه إدارة التموين بالمدينة بتكثيف حملاتها على المحلات التجارية والأسواق والمخابز.

جاء ذلك خلال حملة موسعة نفذتها إدارة التموين اليوم، استهدفت المرور والتفتيش على المخابز بشكل خاص، للتحقق من مطابقة الأوزان ومواصفات الخبز للمعايير المحددة، وضمان توفر أرصدة كافية من الدقيق داخل المخابز، ومنع وجود أي عجز في الإنتاج.

وأفادت المصادر بأن اللجنة التموينية قامت بتفتيش الأسواق والمحلات التجارية، بما في ذلك محلات الجزارة والدواجن والمجمدات، بهدف التحقق من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للمستهلكين. وخلال هذه الحملة، تم ضبط 9 مخالفات متنوعة تتعلق بالجودة والأسعار.

وأكد رئيس المدينة على أهمية هذه الحملات لضمان توفير منتجات عالية الجودة وصحية للمواطنين، وتحقيق الانضباط التمويني ومكافحة التلاعب في الأسعار.

ووجه إدارة التموين بمواصلة هذه الحملات بشكل منتظم وبدون تساهل، من أجل حماية حقوق المستهلكين وضمان توفير بيئة تجارية نزيهة ومنصفة.

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