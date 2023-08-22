عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. المدن الجامعية بسوهاج تستعد لاستقبال وفود معسكر إعداد قادة جنوب الصعيد

صدى البلد

أنهت المدن الجامعية بجامعة سوهاج، استعداداتها بكامل طاقتها وإمكاناتها المادية لاستقبال الطلاب والطالبات المشاركين في معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة، والذي تستضيفه الجامعة في الفترة من ٢٣ حتي يوم ٢٦ من شهر اغسطس الجاري.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة، ان المدن الجامعية سوف تستقبل ٢٥٠ طالب وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد، وهم جامعات جنوب الوادي والأقصر وأسوان، وسوهاج، حيث تم تجهيز مبني خاص للطالبات وآخر خاص للطلاب، مع إعداد غرف خاصة لهيئة الإشراف علي أنشطة المعسكر.

صحة سوهاج توفر سيارة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي باستخدام الماموجرام

جامعة سوهاج تشارك بالمبادرة العربية للتعريف بشهادات الكربون للحد من التغيرات المناخية

جامعة سوهاج

ووجه الدكتور حسان النعماني بضرورة توفير كافة التحضيرات اللازمة لتوفير جو مناسب من الإقامة المريحة، حتي يتمكن الطلاب من المشاركة الفعالة في كآفة أنشطة المعسكر مع توفير الوجبات الغذائية التي تتناسب مع المجهود الذهني والعقلي والبدني المبذول.

وقالت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، ان المدينة على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود المشاركة وتوفير إقامة وإعاشة على مستوي عالٍ، مشيرة إلى أنّه تم تخصيص مبنى (ب) للطالبات ويستوعب اكثر من ٢٠٠ طالبه، كما تم تخصيص مبنى (هـ) للطلاب.

ويستوعب ٣٠٠ طالب، كما تم تجهيز المطعم ليسع ٢٥٠ طالب وطالبه في وقت واحد، وسيتم استقبال الوفود علي عشاء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ اغسطس، والمغادرة عقب إفطار يوم السبت ٢٦ من نفس الشهر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج إعداد القادة اخبار جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

موضوعات متعلقة

ابن سوهاج فنان عالمي بالرسم.. مينا جابر: هوصل بموهبتي في يوم للعالمية

ترشيحاتنا

تخطت 100%.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات السكنية|التفاصيل الكاملة

هل صلاة سنة الظهر أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين؟.. علي جمعة يجيب

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية 48 ساعة والرياح سرعتها 60 كم

سقوط مصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الزيتون

وزير إيطالي: نحتاج للشباب لنصبح المركز الأول في السياحة بأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

فيديو

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ