غدًا.. المدن الجامعية بسوهاج تستعد لاستقبال وفود معسكر إعداد قادة جنوب الصعيد

أنهت المدن الجامعية بجامعة سوهاج، استعداداتها بكامل طاقتها وإمكاناتها المادية لاستقبال الطلاب والطالبات المشاركين في معسكر إعداد قادة جامعات جنوب الصعيد، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة، والذي تستضيفه الجامعة في الفترة من ٢٣ حتي يوم ٢٦ من شهر اغسطس الجاري.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة، ان المدن الجامعية سوف تستقبل ٢٥٠ طالب وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد، وهم جامعات جنوب الوادي والأقصر وأسوان، وسوهاج، حيث تم تجهيز مبني خاص للطالبات وآخر خاص للطلاب، مع إعداد غرف خاصة لهيئة الإشراف علي أنشطة المعسكر.

جامعة سوهاج

ووجه الدكتور حسان النعماني بضرورة توفير كافة التحضيرات اللازمة لتوفير جو مناسب من الإقامة المريحة، حتي يتمكن الطلاب من المشاركة الفعالة في كآفة أنشطة المعسكر مع توفير الوجبات الغذائية التي تتناسب مع المجهود الذهني والعقلي والبدني المبذول.

وقالت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، ان المدينة على أهبة الاستعداد لاستقبال الوفود المشاركة وتوفير إقامة وإعاشة على مستوي عالٍ، مشيرة إلى أنّه تم تخصيص مبنى (ب) للطالبات ويستوعب اكثر من ٢٠٠ طالبه، كما تم تخصيص مبنى (هـ) للطلاب.

ويستوعب ٣٠٠ طالب، كما تم تجهيز المطعم ليسع ٢٥٠ طالب وطالبه في وقت واحد، وسيتم استقبال الوفود علي عشاء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ اغسطس، والمغادرة عقب إفطار يوم السبت ٢٦ من نفس الشهر.