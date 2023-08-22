حملات مكبرة.. إزالة 1310 حالات إشغال وتعدٍ للمحال والكافيهات في الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهى ورفع الإشغالات ومنع التعديات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود الدورية لأجهزة المحافظة بشأن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة المرور وإزالة التعديات من الطريق العام.

فى هذا السياق، شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع "المجزر الآلي، والمنيب، والبحر الأعظم، وميدان أم المصريين، وميدان الساحة الشعبية، وميدان الجيزة"، والتي تمكنت من التحفظ علي 980 حالة إشغال وتعدٍ للبائعين والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحي.

كما قام حي الدقى بتنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع "السودان، وامتداد محيى الدين، والتحرير، وميدان المساحة، وجهينة، والدقى"، والتى تمكنت من ضبط 8 درجات نارية مخالفة ومصادرة 330 حالة إشغال للكافيهات والمقاهي.

كما تمكنت حملة من حى العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع مصرف الكنيسة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حيث تم تحرير 18 محضر مخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء.

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