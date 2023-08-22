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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: توجيهات السيسي بتطوير قطاع الاتصالات تتماشى مع بناء الجمهورية الجديدة

هند رشاد، أمين سر
هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير قطاع الاتصالات وتنفيذ مشروع التحول الرقمي تتماشي مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

 

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية قادمة نحو منظومة التحول الرقمي خاصة بعد تنفيذها في بعض المؤسسات منها الهيئة القومية للبريد والشهر العقاري وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين.

 

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن تنفيذ مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة يهدف إلى دعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

 

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مبادرة مصر الرقمية تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين عن طريق النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات وبناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية.

 

وشددت أمين سر إعلام النواب على ضرورة تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع لمواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

 

وأكدت النائبة هند رشاد، على أن أولى توفر كافة السبل لدعم وتطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي من خلال

قانون صندوق مصر الرقمية وقانون المعاملات الإلكترونية موذلك لحماية بيانات المواطنين ومواجهة ومكافحة الجريمة الإلكترونية وتقنية المعلومات ومواجهة سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

 

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لا سيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريًا وماديًا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي . 

هند رشاد عبدالفتاح السيسي لجنة الإعلام والثقافة مجلس النواب قطاع الاتصالات الاتصالات الجمهورية الجديدة التحول الرقمي

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