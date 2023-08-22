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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء القرعة العلنية للمرحلة الثانية لتأجير 35 محل تجاري بسوق ناصر الحضري الجديد

صدى البلد

برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج فعاليات مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 35 محل تجاري بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثانية والمخصصة لأنشطة ملابس جاهزة، وستائر ومفروشات بعدد 10 محلات.

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وبقالة وعطارة وعلافة بعدد 10 محلات، وأدوات منزلية ومنظفات بعدد 10 محلات، وحرفيين بعدد 5 محلات "، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

حضر مراسم إجراء القرعة كل من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط.

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