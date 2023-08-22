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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات النشاط الصيفي بمكتبات المعاهد الأزهرية بالإسكندرية 

النشاط الصيفي بمعاهد
النشاط الصيفي بمعاهد الإسكندرية

واصلت معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية فعاليات النشاط الصيفي بمكتباتها، تحت رعاية الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وعلاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب؛ حيث يستمر النشاط الصيفي بالمكتبات يوميًا، التي تفتح أبوابها لاستقبال جميع الطلاب، والمترددين على المكتبات من البيئة المحيطة بعدد من المعاهد، والتي تبلغ 10 معاهد، بواقع معهدين بكل إدارة تعليمية.

وتضم المعاهد معهدي جمال زين الدين النموذجي وفتيات السيوف بإدارة شرق، ومعهدي الفتح المبين الابتدائي وفتح المبين الإعدادي الثانوي بإدارة وسط التعليمية، ومعهدي القويري الابتدائي وفتيات القويري بإدارة غرب، ومعهدي الكويت الابتدائي وفتيات مكة المكرمة بإدارة العامرية، ومعهدي الراشدين الابتدائي وبنين أبو قير الإعدادي الثانوي بإدارة المنتزة، بالإضافة إلى معهد براعيم طيبة الخاص. 

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ويهدف النشاط الصيفي بمكتبات المعاهد سالفة الذكر؛ إلى ترسيخ عادة القراءة والاطلاع وحب الكتاب لدى المترددين، وغرس القيم العليا والالتزام بها، وتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الثقافية المختلفة، وتنمية قيمة استثمار وقت فراغ لدى أبنائنا الطلاب في أنشطة مفيدة.
هذا وقد وضعت إدارة الكتب والمكتبات بقيادة الأستاذة ثناء أبو المجد مدير الإدارة، خطة النشاط الصيفي بالمكتبات، والتي تمتد من الأسبوع الثالث من شهر يونيو حتى الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر من نفس العام، وقد شملت الخطة عدد من الندوات والمسابقات والفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية، والتي بدأت بندوة تعريفية بالنشاط الصيفي وتنتهي بندوة تعريفية بمشروعي تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني للقراءة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
جدير بالذكر، جاء هذا النشاط بناء على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، وضمن عدد من الأنشطة منها فتح مراكز للفتوى والوعظ بجميع الإدارات وزيادة عدد الأروقة بالمنطقة؛ لتنمية مهارات المتعلمين وتفعيل المشاركة المجتمعية، ودعمًا للتواصل الفعال بين المعاهد والمجتمع المحيط.

الاسكندرية إدارة تعليمية الإسكندرية الأزهرية الإدارة المركزية الشيخ خميس محمد النشاط الصيفي المواد الثقافية المعاهد الأزهرية

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