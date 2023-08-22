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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط مدن كبرى.. جنرال أوكراني يحذر من كارثة بسبب هجوم روسي كاسح

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني على وشك التعرض للتطويق بالقرب من خاركيف بسبب هجوم القوات الروسية.

وحذر كريفونوس من أنه "بفضل الجهود المتزايدة، يمكنهم خلق الشروط الأساسية لتشكيل مرجل لوحداتنا العسكرية في شرق أوكرانيا".

وأشار إلى أن الجيش الروسي يوجه ضربات ناجحة في هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

وأوضح كريفونوس أن هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية ستؤدي إلى تطويق خاركيف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، إنه يتم إخفاء الحقيقة حول الحالة المؤسفة للقوات المسلحة الأوكرانية عن الأمريكيين، بينما تعترف وسائل الإعلام الرائدة بفشل الهجوم المضاد الأوكراني.

وكتب روبرت كينيدي جونيور، عبر منصة “إكس”، المعروفة “تويتر” سابقا: "حتى صحيفة واشنطن بوست تعترف الآن بأن الهجوم المضاد الأوكراني الذي روج له كثيرًا قد فشل تمامًا.. والحقيقة التي لا يتم إخبار الأمريكيين بها هي أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار".

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وتساءل المرشح الرئاسي الأمريكي، عما إذا كان "المحافظون الجدد لبايدن" مثل فيكتوريا نولاند وأنتوني بلينكن سيعترفون بالهزيمة ويعيدون النظر في فكرة المفاوضات.

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