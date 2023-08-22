مع اقتراب التدخل العسكري.. جيش النيجر يفقد عدد من الجنود

لقي 12 حنديا من جيش النيجر مصرعهم اليوم الثلاثاء، في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم متطرفون.

وأفاد التلفزيون الرسمي في النيجر، أن 12 جنديا قتلوا الأحد الماضي، في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم متطرفون في منطقة تيلابيري بجنوب غربي البلاد والتي تشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني "تعرضت لكمين" الأحد قرابة الساعة 17:30 (16:30 ت غ) في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري، لافتا إلى مقتل 12 من جنودنا، وموضحاً أن رد المجموعة كبد العدو خسائر فادحة.

يأتي ذلك مع اقتراب الهجوم العسكري، الذي تعد له مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، وأعلنت عنه نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم بعد احتجازه في قصره بالعاصمة نيامي في 26 يوليو الماضي.