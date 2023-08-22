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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد قرارات وزير التربية والتعليم.. محافظ بني سويف يعتمد ترقية 7139 معلما

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 3 قرارات أرقام (1817، 1818، 1819) لسنة 2023 لاعتماد ترقية (7139 ) من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، شاغلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ، وأخصائيي التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، والشروط اللازمة للترقية طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، موجها باتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

جاء ذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، وأحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، حيث أفاد وكيل الوزارة بأن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم تأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار، مشيرا إلى أن الذين تمت ترقيتهم هم من استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًـا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

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وأوضح مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة أن  قرارات المحافظ، جاءت بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع ، وعلى القانون 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرارات الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم أرقام (55، 56 ، 81 ) بشأن اتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها ؛ وعلى الكشوف الواردة من الوزارة "الأكاديمية المهنية للمعلمين "والمتضمنة أسماء الذين استوفوا متطلبات الترقية.

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