بمشاركة عشرات الآلاف.. أسقف بني سويف يترأس قداس عيد صعود جسد العذراء

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة قداس عيد إعلان اصعاد جسد السيدة العذراء ببياض العرب بمحافظة بني سويف وذلك بكنيسة دير السيدة العذراء ببياض.



واختتم مساء أمس موسم السيدة العذراء وسط إجراءات أمنية مشددة ومجهود امني كبير حيث شارك عشرات الآلاف من الأقباط والمسلمين في الليلة الختامية أو الليلة الكبيرة لموسم السيدة العذراء ببياض العرب بمحافظة بني سويف .



وأمضي الآلاف من زوار السيدة العذراء الليلة الكبيرة في التسبيح للسيدة العذراء رافعين قلوبهم بتضرعات إلي السيدة العذراء شفيعة الجنس البشري أمام عرش النعمة بالطلبات الخاصة ضارعين ان يحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر من كل سوء.



ومر اليوم الأخير دون مشاكل تذكر بفضل جهود رجال الأمن وشباب الكشافة والأمن الإداري الذين بذلوا جهود كبيرة لإنجاح موسم السيدة العذراء.



وقدر عدد المتردين علي دير بياض من محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة طوال فترة الاحتفال والتي امتدت إلي أسبوعين حوالي عشرات الالاف من الاشخاص .



واستضاف دير السيدة العذراء ببياض العرب كالمعتاد منذ سنوات طويله الاحتفال السنوي بموسم السيدة العذراء في ثوبه الجديد عقب عمليات تطوير وتأهيل لعدد من مباني وكافتيريات الدير مع اختفاء تام لعدد من الظواهر السلبية التي كانت لا تتناسب مع قدسية المكان والحدث وكان قد توافد محبي السيدة العذراء من مختلف مدن وقري محافظة بني سويف ومن المحافظات المجاورة من الأقباط والمسلمين علي دير السيدة العذراء ببياض منذ بدء الاحتفال بموسم السيدة العذراء تزامنا مع بدء صوم السيدة العذراء



لنوال البركة والاستماع بالجو الرائع بالدير والذي يقع مباشرة علي نهر النيل ويحرص زوار الدير علي المشاركة في الطقوس الدينية من قداسات ونهضات وعشيات وترانيم والتي يقدمها الدير لزوراه علي مدار اليوم

ووجه جرجس وهيب اعلامي بالكنسية ببني سويف الشكر والتقدير والامتنان لكافة رجال الأمن وبخاصة رجال الأمن الوطني علي جهودهم الكبيرة وعلي تعبهم في تأمين الاحتفال طوال خمسة عشر يوم مدة الاحتفال ونجاحهم بالعبور بالاحتفال الذي شارك فيه ما يزيد عن مليون شخص إلي بر الأمان والمرونة الكبيرة التي تعاملوا فيه مع مختلف المواقف