مصرع طفل صعقا بالكهرباء في بني سويف

لقي طفل 5 سنوات مصرعه مساء أمس الاثنين، إثر تعرضه لصعق كهربائي من مبرد مياه، بأحد شوارع قريه الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلة مدير أمن بني سويف بلاغا يفيد بمصرع طفل، إثر تعرضه لصعق كهربائي من مبرد مياه في قريه الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظه، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المستشفى، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية وفاة الطفل "عاصم أ٠ م" البالغ من العمر" 5 سنوات "، ومقيم بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة أثناء شربه للماء من أحد مبردات المياه، بأحد شوارع القرية نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.