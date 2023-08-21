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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث احتياجات ومتطلبات وحدات المجمع الصناعي ببياض العرب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاً،مع مستثمري مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب ،لبحث المعوقات والمشكلات التي تواجه أصحاب وحدات المجمع وتوفير الحلول اللازمة لها،وذلك  بحضور اللواء محمد سليم نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء حسن محمود مدير شركة التنمية التنمية الصناعية،الأستاذ أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية، الأستاذة سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين، ومسؤولى شركات المرافق بالمحافظة. 

 

في بداية اللقاء أكد المحافظ أن الهدف من الاجتماع مناقشة المشكلات والمعوفات التي تواجه  أصحاب المشروعات بالمجمع في مجال البنية الأساسية،وفي وجود المختصين و الجهات ذات الصلة، لمناقشة كافة التفاصيل والمعوقات والمتطلبات اللازمة،مثمناً التعاون بين المحافظة وأجهزة وهيئات وزارة الصناعة للدفع بقطاع الاستثمار،ضمن خطة الدولة في هذا الجانب،مشيراُ إلى حرصه على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين وأن بابه مفتوح للجميع لتذليل كافة المعوقات،مؤكداً دعمه حتى يتم تشغيل كافة وحدات المجمع بكامل طاقتها ومرافقها. 

 

تناول الاجتماع  عرض المشكلات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمجمع الصناعي، خاصة في مجالات وخدمات المياه والصرف والكهرباء والاتصالات والإنترنت،وتمثل عائقاً أمام تشغيل وحدات المجمع بكامل طاقته،حيث طرح المستثمرون وأصحاب الوحدات الصناعية بعض الاحتياجات والمطالب الخاصة بالمرافق وتذليل المعوقات والإجراءات الخاصة في هذا الجانب. 

 

كلف المحافظ مسؤولى شركات المرافق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من هيئة التنمية الصناعية ومكتب خدمة المستثمرين والمنطقة الصناعية بالمحافظة،لسرعة وضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتذليل معوقات استكمال باقى الخدمات بالمجمع الذي تم  إنشاؤه ضمن عدد من المجمعات الصناعية التي وجه بإنشائها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافظات لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة و تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج. 

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