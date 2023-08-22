انتبه.. هذه الأعراض تشير إلى إصابتك بالطفيليات

تساعد معرفة أعراض الطفيليات في التمكن من اكتشاف الإصابة بها بشكل سريع وعلاجها مبكرا، ومن ثم الوقاية من مضاعفاتها.



تكثر أنواع الطفيليات المختلفة لذلك يمكن أن تختلف أعراضها، فبعضها يصيب الجزء الخارجى من الجسم، والبعض يصيب الأجزاء الداخلية.

ووفقا لما جاء في موقع “كلافيند كلينك”، نرصد لكم أبرز أعراض الطفيليات الشائعة ما يلي:

الإسهال .

الغثيان والقيء .

ألم في البطن .

فقدان الوزن غير المبرر .

زيادة الشهية.

آلام العضلات.

حمى .

قشعريرة .

مشاكل النوم ( الأرق ).

التعب .

ضعف بسبب الطفيليات.

طفح جلدي .

وربما يتعرض المريض للإصابة بالطفيليات دون ظهور أي أعراض، أو قد تظهر الأعراض بعد وقت طويل من الإصابة؛ لذا قد تقوم بنقل الطفيل عن طريق الخطأ إلى شخص آخر تظهر عليه الأعراض.