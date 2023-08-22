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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة شخص من تهمة إحراز مخدر الهيروين في 15 مايو

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها ببراءة شخص من تهمة إحراز جوهر الهيروين المخدر في منطقة 15 مايو.

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وكشف أمر الإحالة، أن المتهم عمر. ر، - ٣٥ سنة - عامل - مقيم أبو رجوان البحرى مركز البدرشين الجيزة، في ۲۰۲۲/۱۰/۱۸ بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

مخدر الهيروين

 

وشهد مجري التحريات، رائد شرطة ومعاون قسم ١٥ مايو في القضية انه شاهد المتهم يقود دراجة نارية عكس الاتجاه، وعندما توجه إليه وبتفتيشه عثر بحوزته على ٣ لفافات لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالي من متحصلات بيعه للمواد المخدرة والهاتف المحمول لتسهيل مزاولة نشاطه الاجرامي.

وثبت بتقرير المعمل الكيميائي ان المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت أربعة جرامات .

ويكون المتهم المذكور قد ارتكب الجناية المؤتمة بالمواد ٢٠١، ١/٧، ١/٣٤ بند ٢ ، ٢ بند ١/٤٢٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٢ من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦.

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