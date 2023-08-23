جامعة حلوان: نبحث آليات التعاون مع جامعات أجنبية.. وخطة لتطوير البرامج البحثية والتعليمية

ر جامعة حلوان: نبحث اليات التعاون مع جامعات اجنبية

نائب رئيس جامعة حلوان: بروتوكولات التعاون بالجامعة تعمل على تبادل الخبرات

جامعة حلوان : تعاون مع جامعة شاندونغ الصينية لتعزيز التبادل الاكاديمي

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية و الاجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل ، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وكشف الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تعمل علي عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية والعربية لإنشاء برامج دراسية مشتركة بكافة المراحل الدراسية لإعداد طلاب مواكبين لمتطلبات العصر و سوق العمل .

وتابع قنديل انه تؤدي خطه البروتوكولات إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية ، حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الجامعات وتعظيم الفائدة لهم فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما انها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الاساتذة بكافة التخصصات، و تسعي لتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

و تابع رئيس جامعة حلوان ان بروتوكولات التعاون مع الجامعات الاجنبية هي خطوة لرفع مكانة الجامعة الدولية و رفع تصنيفها الدولي و تبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يخدم خطة التنمية المستدامة .

و قال الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة انه يأتي توقيع البروتوكولات مع الجهات المختلفة من أجل إتاحة تعليم متميز لطلاب الجامعة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مايسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الجهات المختلفة باعتباره فرصة لتبادل الخبرات و توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة .

و تابع نائب رئيس جامعة حلوان أن أهمية البروتوكولات بين الجامعات يكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.

كما تحرص جامعة حلوان خلال هذه البروتوكولات علي تطوير قطاع البحث العلمي و العمل علي تبادل الخبرات البحثية بينها وبين الجامعات الاجنبية حرصا علي تطوير المنظومة البحثية بما يعمل علي تنمية مهارات الباحثين و تحقيق اهداف التنمية

وقد التقي رئيس جامعة حلوان، برئيس جامعة شاندونغ الصينية " prof. Zeng Qingliong "، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي.



كما تبحث جامعة حلوان سبل التعاون مع جامعة غرناطة برائسةالدكتور بيدرو باشيكو، خلال المجالات المختلفة لتطوير البرامج التعليمية بالجامعة ، و قد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين الجامعتين.

و تمت مناقشة تنفيذ برنامج مشترك مع كلية علوم الرياضة في مجال النشاط البدني وعلوم الصحة، وانضمام جامعة حلوان إلى البرنامج المشترك بين كلية الفنون الجميلة بـ جامعة غرناطة، وأكاديمية بريرا للفنون الجميلة بمدينة ميلانو بإيطاليا، كما تم بحث تنفيذ برامج مشتركة في مجالي الأمن السيبراني والهندسة المدنية.