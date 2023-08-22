رئيس إقليم وسط الصعيد يلتقي مع أدباء ساحل سليم لمناقشة أولويات العمل الثقافي

ناقش الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، وفد من أدباء ساحل سليم والوقوف على آليات تنفيذ مبادرات ثقافية خارج الصندوق لتحقيق واقع ثقافى اكثر اتساقا مع الجمهور المتلقى، وقام رئيس الإقليم بمناقشة الخطة المقترحة، ومشاركة الأفكار البناءة، وأولويات العمل الثقافي وتطورات أندية الأدب، ولبحث أوجه التقارب بين أندية الأدب وتقديم العديد من الأفكار، وناقش معهم تنفيذ مشروع الالف مبدع فى جميع المجالات، وبدعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى.

وقال محمد نبيل إنه سوف تقام إحتفالية ثقافية كبرى بالساحل مع بداية شهر سبتمبر لتكون ساحل سليم ضمن خريطة مشروع 1000 مبدع ، لإكتشاف المواهب المتنوعة وصقلها، وذلك بناءا على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى. وزيرة الثقافة وحرصها على تبنى المواهب الشابه فى جميع محافظات الصعيد،

وذلك بحضورا. حسين صبره رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية الاسبق، ا. عبد العال زهران مدير فرع ثقافة أسيوط السابق ، ا. معانى محمود مدير عام الإقليم السابق والذين سوف يتم الاستعانة بخبراتهم تطوعيا فى اثراء الواقع الثقافى، وكوكبة من الأدباء والمبدعين وهم جلال زيان ،اسماعيل رئيس نادى ادب ساحل سليم وفياض،عبد النبي قاسم، وعثمان عبد العال، واشرف عبد المنعم، وعلاء احمد قراقير، ومن اقليم وسط الصعيد الثقافى كل من احمد مهنى ومحمود مهران ومحمد جابر وطاهر شافع.