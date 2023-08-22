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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ذهبية لإسلام منجي ترفع حصيلة منتخب رفع الأثقال الباراليمبي لـ 7 ميداليات

صدى البلد

توج إسلام منجي لاعب منتخبنا الوطني لناشئي رفع الأثقال الباراليمبي بذهبية وزن 80 كجم ، ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها دبي بالإمارات حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 اغسطس الجاري. 


ليرفع منجي حصيلة مصر من الميداليات في اليوم الأول من البطولة إلى  7 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.


وكان اللاعب مروان أحمد لاعب منتخبنا للناشئين قد أحرز ذهبيتي وزن فوق 107 كجم ، كما أحرز هادي صاموئيل قضيتي وزن 49 كجم ، وأحرز محمد فتحي برونيتي وزن 49 كجم .


ويقود منتخب الناشئين فنيا المدير الفني المخضرم محمد عزت.


وكان الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد قام بإجراء اتصال هاتفي بالبعثة  لتهنئتهم على تحقيقهم الميداليات.


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات. ولفت الوزير إلي دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.


ويشارك منتخبنا في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة : 
8 لاعبات هن : أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم.
و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.
بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.
ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.
ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمد مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري.

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