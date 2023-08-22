عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

500 مترمكعب لكل فرد..الري: مصر من أكثر الدول التي تعاني من الشح المائي

المياه
المياه

أكد محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والمارد المائية، أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي .

 

وزير الري: السويد تقدم منح ومساعدات فنية في قطاع المياه للدول الأفريقية

السيسي يوجه بمواصلة حوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الري الحديثة

وقال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من 500 متر مكعب في السنة ".

 

وأضاف محمد غانم :"  خط الفقر المائي عالميا هو ألف متر مكعب في العام الواحد ، وهناك فارق كبير من الموادر والاحتياجات من المياه ".

 

وتابع محمد غانم:" احيتاجات مصر من المياه يصل لـ 110 مليار مترمعب في السنة  والموارد تصل لـ 60 مليار متر مكعب فقط".

 

وأكمل محمد غانم:" التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على نصيب الفرد من المياه، وذلك بسبب موجات الحرارة المرتفعة التي تضرب الكوكب ".

 

ولفت محمد غانم:"  مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد الاحتياجات المائية في الزراعة والري ، مضيفا:" حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب".

الري المياة الشح المائي اخبار التوك شو حصة المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

شوبير يعلن عن مفاجأة في حفل الأهلي بالتتويج بالدوري وأبطال أفريقيا

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية 

كفاية استيراد.. أحمد موسى يقدم نصائح هامة للمزارعين

حريق هائل وإجلاء 700 شخص من جزيرة إيطالية

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

لا إصابات.. حريق في المعهد القومي للأورام | تفاصيل

بعد ظهور متحور كورونا الجديد بمصر.. الصحة: المصابان أعراضهما خفيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح يحتفلون بالعرض الخاص| صور

دراسة صادمة.. أدوات تجميل أسوأ من المرحاض احذري استخدامها

أبرزها الكرنب..أطعمة تخلص الجسم من السموم

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ