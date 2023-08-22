500 مترمكعب لكل فرد..الري: مصر من أكثر الدول التي تعاني من الشح المائي

أكد محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والمارد المائية، أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي .

وقال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب من 500 متر مكعب في السنة ".

وأضاف محمد غانم :" خط الفقر المائي عالميا هو ألف متر مكعب في العام الواحد ، وهناك فارق كبير من الموادر والاحتياجات من المياه ".

وتابع محمد غانم:" احيتاجات مصر من المياه يصل لـ 110 مليار مترمعب في السنة والموارد تصل لـ 60 مليار متر مكعب فقط".

وأكمل محمد غانم:" التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على نصيب الفرد من المياه، وذلك بسبب موجات الحرارة المرتفعة التي تضرب الكوكب ".

ولفت محمد غانم:" مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد الاحتياجات المائية في الزراعة والري ، مضيفا:" حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب".