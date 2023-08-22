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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: السويد تقدم منح ومساعدات فنية في قطاع المياه للدول الأفريقية

صدى البلد

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،على هامش مشاركته فى الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم، مع جون فورسيل وزير التعاون الانمائى السويدى .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الإسبوع العالمى للمياه ، مشيداً بالتعاون الدائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية ، وخاصة الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا" لمصر والدول الإفريقية فى مجال المياه.

وأشار إلى رغبة مصر في تطوير هذا التعاون خلال الفترة القادمة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لمصر في عدد من المجالات الخاصة بالمياه في ظل وجود عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية ويمكن ان تلبي المطالب المصرية خصوصاً في مجال بناء القدرات .

كما دعا الدكتور سويلم الجانب السويدي للاستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بمؤتمرات المناخ لمواصلة النجاحات التي تحققت خلال مؤتمر COP27 ، مع توجيه الدعوة للجانب السويدى لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe خاصة في ضوء الدور الهام لوكالات التمويل والمنظمات السويدية العاملة في مجال المياه فى دعم هذه المبادرة.

كما أكد  على أهمية قيام الجانب السويدى بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه للدول الأفريقية لمواجهة تحديات المياه والغذاء التى تواجه القارة الأفريقية ودعم السياسة الخضراء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بهذه الدول.

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IMG-20230822-WA1294
IMG-20230822-WA1292
IMG-20230822-WA1292

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