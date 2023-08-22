عليهم إخطار المأمورية المختصة.. الضرائب توجه رسائل هامة حول إيجارات الوحدات السكنية

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة.

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، إن سعر الضريبة تصاعدي وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات المحققة من تأجير وحدات سكنية أو وحدة مصيفية أو محل تخضع للضريبة، مؤكدا أنها ليست مستحدثة أو جديدة.

لا يتجاوز الشريحة المعفاة

وأشار رجب محروس إلى أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد اللسنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21 ألف جنيه.