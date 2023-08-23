أكثر من 1200 قطعة أثرية.. المسلماني يكشف تفاصيل في متحف كفر الشيخ

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن محافظة كفر الشيخ واحدة من المحافظات المهمة في مصر، ومساحتها كبيرة حوالي 3700 كيلو متر مربع، ثلث مساحة لبنان تقريبا، وعدد السكان فيها 3 مليون نسمة، وتطل على البحر المتوسط، وبها مدن عديدة معروفة على مستوى الجمهورية ومنها معروف خارج مصر، وعاصمة المحافظة هي مدينة دسوق التي بها مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وبها مناطق معروفة منها بلطيم والمصيف الشهير بها.

أحمد المسلماني يتحدث عن متحف كفر الشيخ

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المحافظة بها جامعة كفر الشيخ والتي كانت فرع من جامعة طنطا، والتي استقلت عام 2006، وأصبحت جامعة كفر الشيخ، واسمها أيضا جامعة الأزهر، ومن أشهر معالم كفر الشيخ هو مسجد إبراهيم الدسوقي، موضحا أن كفر الشيخ المدن والقرى الموجودة بها لها تاريخ كبير جدا، سواء في العصر الفرعوني أو اليوناني والروماني والقبطي وغيره، كل العصور التاريخية موجود فيها كفر الشيخ بقوة والحضور.

وتابع أحمد المسلماني، أن متحف كفر الشيخ واحد من المشاريع الهامة والتي كان من المفترض إنشائه منذ عقود، إذ بدأ الحديث عنه عام 1992 في حديقة صنعاء بجانب الجامعة، ألا أن الأمر استغرق 10 سنوات لـ 2002 حينما تم البدء في العمل، واستمر سنوات طويلة دون إنجاز، حتى جاءت ثورة 25 يناير عام 2011 وتوقف العمل، وظل سنوات متوقف حتى وجه الرئيس السيسي ببدء العمل من جديد، واستكمال مشروع متحف كفر الشيخ.

وأردف، أن الرئيس السيسي افتتح المتحف في عام 2020، على مساحة 7 ألاف متر مربع تقريبا، وبجانب الجامعة مباشرة، وهو ما يجعله في مكان حيوي استراتيجي، ويوجد به أكثر من 1200 قطعة آثرية، وكفر الشيخ بها تاريخ عريق مثل كل محافظات مصر التي يمتد فيها التاريخ منذ العصر الفرعوني.

واستكمل، أن كفر الشيخ تمتلك منطقة تل الفراعين، والتي كان بها العاصمة السياسية للإقليم الشمالي في عصر ما قبل الأسرات، وذلك طبقا لكثير من علماء الآثار الأوروبيين والأمريكيين وكذلك المصريين.