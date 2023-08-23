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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف قد تختفي من الخريطة.. ميدفيديف يتحدث عن مستقبل الشعب الأوكراني

ديمتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن أوكرانيا قد "تختفي من الخريطة السياسية للعالم" نتيجة للصراع الحالي.

وحسب "روسيا اليوم"، أوضح مدفيديف في مقال له نشرته صحيفة "أرجومنتي آي فاكتي" الروسية اليوم الأربعاء، أن "أوكرانيا قد تختفي من الخريطة السياسية للعالم نتيجة للصراع الحالي.. والنتيجة الأخرى للصراع ستكون الرحيل المخزي لسلطات كييف الحالية".

وأضاف أن "فكرة انضمام أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية إلى روسيا يمكن تنفيذها إذا استمرت الدول الغربية بتفاقم الوضع في جورجيا"، مؤكدًا أن مثل هذا السيناريو ممكن.

وأوضح: "نحن لا نحتاج إلى تكرار التاريخ في عام 2008.. إننا نظل على استعداد لحل المشاكل على طاولة المفاوضات بروح ميثاق الأمم المتحدة، ولكن إذا أصبحت مخاوفنا حقيقية، فلن نتردد في قبول انضمام أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".

كما أكد أن "التاريخ يعاقب بشدة كل من يهمل أعماله، بحيث هذا التحول في الأحداث بالنسبة للغرب سيكون إخفاقا مخجلا آخر، ورمزا آخر لخسارة كارثية للنفوذ".

وحول مستقبل الشعب الأوكراني، قال ميدفيديف إن الأوكرانيين سيتعبون قريبًا من العيش تحت سطوة النظام الحالي، وسيختارون قادة مناسبين يتعاملون مع روسيا كجار ودود وحتى كوطن مشترك.

وأضاف: "من الواضح كيف سينتهي كل شيء وأين سيتأرجح البندول. عاجلا أم آجلا، إن الأوكرانيين الذين سئموا منذ فترة طويلة من ترك أنفسهم وأطفالهم كوقود للمدافع، سوف يتخلصون ببساطة من المجلس العسكري الحالي".

ولفت: "وسيختارون قادة عاديين ومناسبين. بالنسبة لهم روسيا هي الجار الودود، أو لنكون أكثر دقة، مجرد منزل محلي مشترك. ليست عرضة للاعتماد الهستيري على الغرب".

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كييف قد تختفي من الخريطة.. ميدفيديف يتحدث عن مستقبل الشعب الأوكراني

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