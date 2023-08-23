جراح عمود فقري بالقصر العيني يشرح أعراض تأثر العظام بمرض السكري|فيديو

أكد الدكتور محمد مسعد، أستاذ مساعد جراحة العظام والعمود الفقري بكلية طب القصر العيني، أن مرض السكري يؤثر على جميع أعضاء الجسم و منها العظام.

وأوضح "مسعد"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أعراض تأثر العظام بالسكري والتي تظهر في صورة: زيادة خشونة الفقرات خاصة في النوع الثاني، الوزن الزائد، خشونة المفاصل، التهاب الأعصاب الطرفية وزيادة الهشاشة.

يصبح العلاج أصعب

ونوه، إلى أن هذه الأعراض تزيد لدى مرضى السكري، وبالتالي يصبح العلاج أصعب، موضحا أن الكتف المتجمد من أكثر الأعراض التي تصيب مرضى السكري، و هو عدم القدرة على تحريك أو رفع الكتف و يكون نتيجة أن كيس مفصل الكتف اُتلف بسبب السكر.

