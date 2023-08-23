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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. تحديد موعد تسليم المتهمين بقضية الانتخابات أنفسهم إلى السجن

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلنت شرطة فولتون الأمريكية، أنها تتوقع من المتهمين بقضية تغيير نتائج انتخابات 2020 تسليم أنفسهم بحلول الجمعة المقبل.

ورفضت المدعية العامة في جورجيا فانى ويليس، اليوم الأربعاء، تمديد مهلة تسليم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه للسلطات القضائية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير لوسائل إعلام أمريكية، باعتزام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم نفسه إلى السلطات في سجن مقاطعة فولتون يوم الخميس.

ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدرين مطلعين على المسألة، سيسلم ترامب نفسه إلى السلطات كجزء من التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام في المقاطعة والتي تتعلق بمحاولات لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وتم التفاوض على تاريخ تسليم ترامب نفسه مع مكتب المدعي العام بشأن الضمانات المالية وشروط الإفراج، وفقًا للتقرير.

شرطة فولتون تغيير نتائج انتخابات 2020 جورجيا تسليم الرئيس الأمريكي السابق ترامب

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